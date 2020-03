Tankbetrüger schlug auch in Kronach zu

Bereits am Freitag tankte der Fahrer eines blauen Audi Kombi an einer Kronacher Tankstelle und fuhr anschließend ohne zu bezahlen auf der Bamberger Straße in Richtung Norden davon. Der Schaden beläuft sich auf 60 Euro. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer dieses Autos bereits seit geraumer Zeit in oberfränkischen Raum durch gleichartige Delikte aufgefallen ist und bereits mehrere Strafanzeigen vorliegen. Zudem ist das Kennzeichen des blauen Audi nicht für dieses Auto ausgegeben. Bei dem Betrüger handelt es sich um einen etwa 40- bis 50-jährigen, schlanken Mann mit einem Drei-Tage-Bart. Zumeist trug er eine schwarze Baseball-Mütze. Hinweise auf den Audi mit dem Kennzeichen SHK-YD 36 werden an die Polizeiinspektion in Kronach erbeten.