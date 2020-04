Tankbetrüger in Ebermannstadt

Am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr hat ein bisher unbekannter Motorradfahrer seine Maschine betankt und das Tankstellengelände in Ebermannstadt verlassen, ohne seine Tankschuld in Höhe von zwölf Euro zu begleichen. Am Fahrzeug war das entstempelte Kennzeichen FO - XI 72 angebracht. Bei dem älteren schwarzen Motorrad könnte es sich um eine Suzuki handeln. Der Fahrer war circa 1,85 Meter groß, um die 50 Jahre alt, hatte eine normale Figur und trug einen Dreitagebart. Er hatte lückenhafte Zähne und trug einen schwarzen Helm. Der Mann sprach fränkisch. Das entstempelte Kennzeichen fiel bereits im letzten Jahr im Raum Igensdorf bei einer Straftat auf. Die Ermittlungen wegen Tankbetrugs wurden aufgenommen. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, bittet um Hinweise zur Klärung der Straftat. Wem ist das schwarze Motorrad mit dem entstempelten Kennzeichen aufgefallen beziehungsweise wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs machen?