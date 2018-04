Tanja Gärtner an der Spitze

Der Kulturverein Zeitlofs, der 74 Mitglieder hat, war im vergangenen Jahr sehr aktiv, von der Deko der Hasenschule über Kräuter- und Vogelstimmenwanderung bis hin zu den Blumenkästen an der Brücke sowie an der Kirchgartenmauer, die auch heuer wieder absolviert werden. Der Zusammenschluss der Vereine (Feuerwehr, Sportverein und Kulturverein) hat sich inzwischen als sehr gut erwiesen, da dies eine Möglichkeit bietet auch größere Aktivitäten im Ort durchzuführen, die ein einzelner kleiner Verein nicht schaffen würde.

Ein umfangreicher Punkt der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins stellten die Neuwahlen des Vorstandes und die Satzungsänderung dar. Den Vorsitz übernahm Tanja Gärtner von Bernd Gärtner, ihr Stellvertreter bleibt Rainer Habbig.Die Kassenverwaltung bleibt in den Händen von Daniela Rubi, die weiterhin von Ute Holletzek vertreten wird. Schriftführerin bleibt Heidi Schmidt, ihr Stellvertreter bleibt Wilhelm Friedrich. Zu Beisitzern wurden erneut Marina Habbig, Roland Müller und Margita Goebel gewählt. Neu dazugekommen ist Rainer Heim, da Tanja Gärtner den Vorsitz übernimmt. Kassenprüfer sind Marie-Luise Biemüller und Erwin Baum. Ausgeschieden ist Hannelore Elm. Der Vorstand bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Die geplante Satzungsänderung wurde einstimmig befürwortet. Die Beiträge werden von zehn auf zwölf Euro bei Singles und von 15 auf 17 Euro bei Familien angehoben. Der Vorstand wird nicht mehr namentlich in der Satzung erwähnt. Und bei einer Auflösung des Vereins wird nun als Begünstigter die First Responder Gruppe der Feuerwehr eingetragen. Nächster Termin ist am Sonntag, 29. April, die Kräuterwanderung. red