Tangokonzert mit Bettina und Wolfram Born

Am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr steht das Kulturzentrum Jahnhalle in Baiersdorf ganz im Zeichen des Tangos. Wie interessant der argentinische Tango auch als Konzert sein kann, zeigen auf höchst charmante Art und Weise Bettina Born und Wolfram Born. In einem leidenschaftlichen Zwiegespräch von Akkordeon und Piano spannen sie den Bogen vom traditionellen argentinischen Tango bis zur großen Dramatik der unvergesslichen Kompositionen des genialen Astor Piazzolla. Bettina Born und Wolfram Born leben freischaffend in Thüringen. Einlass ist um 19.30 Uhr (freie Platzwahl). Karten gibt es unter www.baiersdorf.de und in den Vorverkaufsstellen in Baiersdorf (Brillenecke Busch, D. Oesting, Das Kleeblatt, Kulturzentrum Jahnhalle). Kartenpreise: Vorverkauf 14 Euro, Abendkasse 17 Euro. red