Tango und Jazz in der Kirche

Kirche und Tango - geht das zusammen? Es geht! Der Chor "Happy Voices" aus Uttenreuth veranstaltet im November zwei geistliche Konzerte, in denen außergewöhnliche Messen zu hören sein werden. Aufgeführt werden die "Misa a Buenos Aires" (Tangomesse) von Martín Palmeri und "A Little Jazz Mass" von Bob Chilcott. Beide Stücke stammen von zeitgenössischen Komponisten und zeichnen sich durch einen lebendigen und mitreißenden Musikstil aus, heißt es in einer Mitteilung des Chors.

Termine sind Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Herz Jesu in Erlangen sowie Sonntag, 10. November, um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Kunigunde in Uttenreuth. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Karten zu 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, gibt es unter anderem in Erlangen im E-Werk und an der Abendkasse. red