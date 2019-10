Tango für Neulinge

Der argentinische Tango steht für Leidenschaft und Sinnlichkeit. Wer Tango tanzt, träumt mit den Füßen, heißt es. Vom 8. bis 10. November findet in Bayreuth bereits das dritte Tangozauber-Wochenende mit Teilnehmern aus ganz Deutschland und darüber hinaus statt. Am Samstag, 9. November, von 12.30 bis 13.30 Uhr können interessierte Neulinge kostenlos Tangoluft schnuppern und einen Blick in die Welt dieses faszinierenden Tanzstils werfen. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Veranstaltungsort ist der Festsaal in der Kolpingstraße 5. Anmeldung unter Telefon 0151/51926509 oder per E-Mail an info@tangozauber.de. Mehr: www.tangozauber.de. red