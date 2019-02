Tan Caglar kann nicht kommen

Aufgrund einer TV-Produktion müssen einige Termine von Tan Caglar ersatzlos abgesagt werden. Dies betrifft auch den Termin in Hallstadt am 21. März. Der Künstler und der Veranstaltungsservice entschuldigen sich in der Mitteilung für alle entstandenen Umstände. Die Tickets können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen die Karten erworben wurden. red