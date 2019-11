Tamara I. und Michael II. regieren

Christiane reuther Der Knetzgauer Carnevalverein (KCV) hat sein neues Prinzenpaar gekürt: Tamara I. und Michael II. werden von nun an das Zepter in der närrischen Hochburg Knetzgau schwingen. Pünktlich zum Faschingsauftakt am 11. 11. präsentierten sich die beiden dem närrischen Volk am Montagabend im Rats- und Kultursaal von Knetzgau.

"Ab heute sind wir bereit für die Knetzgauer närrische Jahreszeit", begrüßte Robert Beetz vom KCV-Komitee das neue Prinzenpaar, das flankiert von den KCV-Gardemädchen mit Marschmusik eingezogen war. Mit allen Tricks wurde wieder versucht, das Geheimnis um das neue Prinzenpaar zu lüften. "Das Geheimnis wurde gewahrt, an falschen Spuren wurde nicht gespart", verkündete Beetz den Gästen.

Die Vorgängerinnen, das erste gleichgeschlechtliche Prinzessinnenpaar mit Inge Reugels alias "Marri I." und Ute Schuler als "Gustl I." überreichten den neuen Hoheiten die Insignien, damit diese nun in den närrischen Faschingstagen das Zepter schwingen können. Mit einem dreifach donnernden "Helau" wurde das neue Prinzenpaar von der Narrenschar willkommen geheißen.

Im richtigen Leben heißt die neue Prinzessin Tamara Glaser und ist gebürtig aus der Nachbargemeinde Sand. Die als Erzieherin tätige Prinzessin ist gleichzeitig passionierte Sängerin. Ihr Prinzgemahl Michael Holgersson stammt aus Knetzgau und arbeitet als Elektrotechniker. In seiner Freizeit widmet er sich erfolgreich dem Bogenschießen. Die Gene als Faschingsprinz wurden ihm offensichtlich vererbt. Denn schon Mutter Sieglinde und der bereits verstorbene Vater Franz stellten das Prinzenpaar. Und auch Zwillingsbruder Andreas schwang mit seiner Prinzessinnengemahlin Anna das hoheitliche Zepter.

Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus gratulierte dem neuen Prinzenpaar. Schmunzelnd meinte er: "Es stehen in nächster Zeit einige unangenehme Termine an". Dafür könnte er Verstärkung im Rathaus gebrauchen." Auch das neue Prinzenpaar freut sich schon auf seine Auftritte, zu denen Büttensitzungen und Faschingszüge in der näheren Umgebung zählen.