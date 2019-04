Talenteabend in der AST-Mittelschule

Die Schüler der Adalbert-Stifter-Mittelschule Forchheim zeigen am Dienstag, 30. April, bei einem bunten Abend ihre persönlichen Talente. Von Gesang und Tanz über Zaubertricks bis hin zu musikalischen Darbietungen verspricht der Talenteabend wieder ein abwechslungsreiches Programm, das die Jugendlichen weitgehend selbst erarbeitet haben. Der Abend beginnt ab 18 Uhr in der Adalbert-Stifter-Mittelschule in Forchheim in der Bammersdorfer Straße 58. red