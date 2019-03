Talente laufen vorne mit im Kellerwald

Bei der oberfränkischen Crossmeisterschaft im Forchheimer Kellerwald hatten die Läufer bei wechselhafter Witterung mit der aufgeweichten Strecke zu kämpfen. Der überragende Läufer der Bezirkstitelkämpfe war Kevin Karrer von der LG Bamberg, der sowohl über die Mittel- als auch die Langstrecke überlegen gewann.

Den Auftakt machten die Jüngsten über 1080 Meter. In M8 gewann Moritz Jäger vom TSV Staffelstein mit großem Vorsprung. Den Titel in der W8 sicherte sich Lilly Gambert vom TV Schwürbitz. Lucy Biskupski von der TS Lichtenfels belegte den guten dritten Platz in der W9. Die Teamwertung ging an den TSV Staffelstein mit Moritz Jäger, Paul Hennemann und Elias Brückner.

Annika Kaufmann holt W11-Titel

Die Kinder der U12 hatten ebenfalls 1080 Meter zurückzulegen. Noah Möller vom TSV Staffelstein unterstrich sein Talent mit dem Sieg in der M11. Mit 4:20 Minuten ließ er Finn Löffler vom TSV Bad Rodach klar hinter sich.

Bei der W11 gewann Annika Kaufmann von der TS Lichtenfels vor Leni Rose (TSV Staffelstein). Celina Kraußer vom TSV Bad Rodach ließ sich den Sieg inder W10 nicht nehmen. Zweite wurde Lena Kurpanik vom TSV Staffelstein.

Die Mittelstrecke über 3460 Meter war eine klare Sache für Kevin Karrer, der mit 12:01 Minuten überlegen siegte. Die Staffelsteiner Schülertrainerin Sandra Nossek siegte in der W50. Ihr Vereinskollege Alfons Meixner war Schnellster in der M65. Der Trainauer Wilfried Ziersch (TSV Sonnefeld, M55) und die beiden Lichtenfelser Oldies Berthold Wolf (M75) und Alfred Zach (M80) gewannen ihre Altersklassen. Viele Teilnehmer liefen dem 84-Jährigen kurz vor dem Ziel applaudierend entgegen, um Alfred Zach ihren Respekt zu zollen.

Beim Hauptrennen über 7950 Meter gewann wie schon über die Mittelstrecke Kevin Karrer überlegen. Der Schwürbitzer Alexander Finsel (TV 48 Coburg) lief in Sichtweite als Gesamtzweiter und Sieger der M40 ins Ziel. ze