Talente aus Mainz zu Gast

Mit dem ASC Theresianum Mainz (6.) haben die U16-Basketballer der Regnitztal Baskets (2.) am Sonntag (13.30 Uhr, Haupt s moorhalle Strullendorf) ein Team mit einem großen Namen in der Relegationsgruppe 3 der Jugend-Bundesliga (JBBL) zu Gast. Mainz musste bisher in der Relegation eine deutliche Niederlage in Trier einstecken, drehte jedoch jüngst zu Hause den Spieß um und gewann mit 84:80 gegen Würzburg. Mit der Einstellung vom 77:73 zuletzt in Würzburg sollten die jungen Strullendorfer dem Mainzer Nachwuchs auf Augenhöhe begegnen können. Alles andere wird die Tagesform ergeben. Ein spannendes Match ist zu erwarten. Jürgen Stäudler aus dem Regnitztaler Management sagt: "Die Jungs freuen sich wieder über zahlreiche Unterstützung in der Hauptsmoorhalle." red