Talent am Schlagzeug

Moritz Warmuth aus Diebach hat beim letzten Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Schweinfurt einen 1. Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten erspielt, die in der Kategorie nur dreimal vergeben worden ist. Moritz geht noch in den Kindergarten und erhält seinen Instrumentalunterricht bei Musiklehrer Thomas Friedrich, der besonders stolz auf das tolle Ergebnis seines Schülers ist und den Sechsjährigen als "absolutes Ausnahmetalent" bezeichnet.

Der Wettbewerb wird jährlich bundesweit für unterschiedliche Instrumente und Ensemblewertungen ausgetragen, in diesem Jahr waren es Streichinstrumente, Akkordeon, Popgesang und Schlagzeug sowie unterschiedliche kammermusikalische Besetzungen. Der Regionalwettbewerb für die Landkreise Schweinfurt, Hassberge und Bad Kissingen findet an der Musikschule Schweinfurt statt. In der Kategorie Schlagzeug-Solo nahmen 22 Kinder und Jugendliche teil. red