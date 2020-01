Möhrendorf 13.01.2020

Taizé-Lieder-Singen in Möhrendorf

Christen aller Konfessionen sind am Freitag, 17. Januar, zu einem offenen Taizé-Lieder-Singen eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr in der Kirche St. Elisabeth im Fichtelweg in Möhrendorf. red