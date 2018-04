Taizé in der Ebensfelder Pfarrkirche

Die Teilnehmer des P-Seminars "Taizé" des Maria-Ward-Gymnasiums in Bamberg laden am Sonntag, 15. April, ab 18.30 Uhr zu einem Taizé-Gottesdienst in die Ebensfelder Pfarrkirche ein.



Meditative Atmosphäre

Die Besucher erwartet ein etwas anderer Gottesdienst mit besinnlichen Liedern aus Taizé, eine meditative Atmosphäre und Zeit zum persönlichen Gebet. Durch den Kerzenschein in der Kirche, der typisch für Taizé ist, möchte das Seminar einen Teil der Stimmung, die in dem kleinen französischen Ort herrscht, nach Ebensfeld in die Pfarrkirche bringen.

1949 gründete Frère Roger einen ökumenischen Männerorden. Heute gehören diesem etwa 100 Brüder an, die nicht nur in Taizé tätig sind, sondern weltweit. In der Regel kommen Tausende Jugendliche aus der ganzen Welt für eine Woche nach Taizé. Der Tagesablauf ist fest geregelt. Dreimal am Tag feiern die Teilnehmer einen Gottesdienst. Dazwischen gibt es Bibelgruppen und Workshops. Es müssen aber auch Arbeiten des alltäglichen Lebens verrichtet werden, wie zum Beispiel Sanitäranlagen putzen.

Die Gottesdienste in Taizé haben wegen der mehrsprachigen Lieder, die öfters wiederholt werden, wegen der Stille und der internationalen Ausrichtung einen ganz besonderen Flair. Auch am Sonntag werden im Taizé- Gottesdienst mehrsprachige Lieder gesungen, um so das weltoffene und gemeinschaftliche Gefühl von Taizé zu übermitteln. Jeder darf kommen, egal welchen Alters, welcher Religion oder welcher Herkunft. Im Anschluss findet eine Agape, also ein gemeinschaftliches Mahl, mit Kuchen und Tee statt.

Zu den Aufgaben des P-Seminars gehört zum einen die Organisation einer Schulfahrt nach Taizé, sowie den Gottesdienst in Ebensfeld zu veranstalten. Das Seminar umfasst 19 Schülerinnen, die mit ihrer Lehrerin für den Erfolg und einen reibungslosen Ablauf dieser Projekte verantwortlich sind. Im P-Seminar wird den Schülerinnen bewusst, welcher Aufwand hinter einem Projekt steht und was alles zu einem guten Gelingen beiträgt. Jeder muss eigenständig mitarbeiten. Deshalb würde sich das P-Seminar über eine volle Kirche freuen. Der Taizé-Gottesdienst soll die Besucher gut auf die neue Woche einstimmen und es für sie ermöglichen, an diesem Sonntagabend einmal das besondere Feeling von Taizé zu erleben. red