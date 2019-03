Ebrach vor 16 Stunden

Kirche

Taizé-Gebet in Ebrach

Die katholische Pfarrgemeinde Ebrach lädt zum Taizé-Gebet am morgigen Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr in die Klosterkirche ein. "Dem Leben Farbe geben", so lautet das Thema, auf das die Gebete, Texte ...