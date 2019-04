Taizé-Gebet in Buckenhofen

Am Freitag, 26. April, findet um 19.30 Uhr das ökumenische Taizé-Gebet erstmals in St. Josef Buckenhofen statt. Die Forchheimer Kirchengemeinden laden ein zu einer meditativen Andacht mit den bekannten Taizé-Liedern, mit einer Bibellesung, Gebet und Stille. Die Kirchenbesucher können in dieser Abendstunde bei Kerzenlicht Stress und Hektik der Woche hinter sich lassen.