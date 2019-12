Taizé-Betstunde für den Frieden

In der Kirche St. Johannes d. Täufer in Haßlach bei Kronach findet am Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr eine Betstunde für den Frieden statt. Die Friedensstandarte von Neuengrün ist in Haßlach angekommen. Im Sinne des Versprechens, jeden Monat eine Stunde für den Frieden zu beten, wie es seit mehr als 70 Jahren praktiziert wird, sind alle interessierten Christen eingeladen, mit Gebeten und bekannten Liedern aus Taizé diese wichtige Bitte nach Frieden in der Welt weiterzuführen. Im Rahmen der Betstunde erfolgt die Aussetzung des Allerheiligsten. Im Anschluss daran bleibt die Kirche geöffnet, und es ist Gelegenheit zur stillen Anbetung bis 20 Uhr. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich im Gemeinschaftsraum neben der Kirche bei Lebkuchen und heißen Getränken aufzuwärmen. red