Taijiquan-Kurs für Anfänger

Taijiquan ist eine meditative Bewegungskunst, die ihren Ursprung in China hat. Die langsamen, fließenden Bewegungen, das Wahrnehmen des eigenen Körpers, ruhig werden und "sich zentrieren" bringen den Geist zur Ruhe, Nervosität und Stress können abgebaut werden. Durch die Verfeinerung des Körperbewusstseins kann man eine gesündere Körperhaltung zurückerhalten. Das regelmäßige Training dient dem schrittweisen Erlernen des Tai Chi sowie der Vertiefung und Korrektur des Erlernten. Ein Kurs der VHS startet am Freitag, 22. Januar, von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Turnhalle der Lebenshilfe Kronach (Petra-Döring-Schule). Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der Volkshochschule Kronach, Telefonnummer 09261/60600, oder online über www.vhs-kronach.de. red