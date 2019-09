Tai Chi ist eine chinesische Bewegungsform mit gesundheitsfördernden und meditativen Elementen. Bei der VHS starten zwei neue Kurse - am Montag, 16. September, 15.30 bis 16.30 Uhr, und am Donnerstag, 19. September, 17 bis 18.15 Uhr. Beide Kurse finden in der Löwenstraße 16 statt. Anmeldung online auf www.vhs-coburg.de oder ab Montag, 2. September, telefonisch unter 09561/88250. red