Tahnee ist wieder da

Sie ist wieder da. War sie überhaupt weg? Wenn ja, dann nicht allzu lange. Nach kurzer Pause ist die Stand-up-Comedienne, Moderatorin und Schauspielerin Tahnee zurück und präsentiert ihr zweites Bühnenprogramm "Vulvarine". Es geht dabei um die eigene Superkraft, Tahnees Metamorphose, das Erwachsenwerden und die Grenzen des guten Geschmacks. Kein Thema, keine Parodie ist vor ihr sicher. Auch deshalb ist sie die Heldin in einer von Boulevard und Influencern weichgespülten Welt. Vulvarine ist gekommen, um die Welt zu retten. Mit dem einzigen Mittel, das wirklich hilft: dem lauten Lachen eines im besten Sinne "invulvierten" Publikums. Zu erleben am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in den Haas-Sälen. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. red