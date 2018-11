Tagung über die Schwarzmeerdeutschen

In der Tagung "Die Schwarzmeerdeutschen" vom 7. bis 9. Dezember in der Heiligenhof-Akademie Mitteleuropa geht es um die Geschichte der ehemaligen deutschen Siedlungen an der Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres - der Deutschen um Odessa, auf der Krim, in Bessarabien und der Dobrudscha - im Fokus des Interesses. Die Veranstaltung wird voraussichtlich von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Interessierte können sich unter dem Stichwort "Schwarzmeerdeutsche" anmelden beim Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de sek