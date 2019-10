Der ordentliche Bundesgewerkschaftstag der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) findet am Freitag, 25., und Samstag, 26. Oktober, jeweils ab 9 Uhr im Hotel "Sonnenhügel" in Bad Kissingen statt. Am Freitagvormittag sind Ehrungen geplant. Bei der Wahl des neuen Hauptvorstandes am Freitagnachmittag bewirbt sich der derzeitige Landesgeschäftsführer Sebastian Scheder um das Amt des Bundesvorsitzenden. sek