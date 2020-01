Um das Thema "Tagfalter im Garten - Möglichkeiten zum Schutz und zur Ansiedelung" geht es bei einem Fachvortrag, den Jürgen Beck heute um 19.30 Uhr auf Einladung des Gartenbauvereins Hutschdorf im Gasthaus Pausch hält. Schmetterlinge sind filigrane Wesen von unglaublicher Vielfalt. Doch gerade diese Vielfalt ist in Gefahr, denn immer mehr Falter-Arten sind vom Aussterben bedroht und stehen auf der Roten Liste. Der Referent wird mit einer Power-Point-Präsentation Möglichkeiten beleuchten, was jeder Einzelne in seinem Hausgarten tun kann, damit es nicht so weit kommt. Foto: privat