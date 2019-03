Tageswanderung zur Weihersmühle

Die Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein laden am Sonntag, 17. März, zu einer Tageswanderung von Eichig durch das Felsenlabyrint zum Heideknock (schöne Aussicht ins Kleinziegenfelder Tal), weiter nach Arnstein und zur Weihersmühle (Mittagsrast) ein. Zurück geht es über den Köttler Grund nach Eichig. Die mittelschwere Wand erstrecke beträgt 15 Kilometer. Abfahrt ist um 8.30 Uhr mit Pkw am Friedhofsparkplatz in Bad Staffelstein. Für Wanderfreunde ohne Pkw besteht Mitfahrgelegenheit. Gäste sind willkommen. Die Wanderleitung hat Horst Schwendner inne. red