Die Kultur- und Freizeitfreunde laden am morgigen Sonntag zu einer Tagestour zum Krippenweg in Bamberg ein. Mit der Bahn geht es von Bad Staffelstein nach Bamberg, von dort zu den Kirchen St. Gangolf, St. Martin, Dom, Matern und Obere Pfarre. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Bad Staffelstein. Eine Einkehr ist geplant. Die Leitung hat Horst Schwendner. Gäste sind willkommen. red