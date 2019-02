Die DAV-Sektion Forchheim lädt am Samstag, 9. März, zu einer Tagesskifahrt ins Zillertal ein. Abfahrt ist um 4.30 Uhr an der Polizei in Forchheim. Die Rückkunft ist gegen 22 Uhr geplant. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind noch bis Samstag, 2. März, bei den Skigruppenleitern per E-Mail an skigruppe@dav-forchheim.de möglich. red