Tagesseminar: "Was ist Religion?"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr ein Tagesseminar zum Thema "Was ist Religion?" im Diözesanhaus an. Die einzelnen Religionen, vorzugsweise die sogenannten Weltreligionen, in ihren Lehren, Riten und Praktiken zu beschreiben: Das ist zweifellos eine große Aufgabe, die in vielen Anläufen immer wieder angegangen wird. Im Zuge dessen erhebt sich jedoch die Frage: Was ist das Gemeinsame, das Verbindende, das es rechtfertigt, all diese Traditionen tatsächlich als "Religion" zu bezeichnen? Anmeldung bis Dienstag, 3. Dezember, unter Telefon 09571/926-0, per Mail info@14hl.de oder Internet www.14hl.de. red