Tagesseminar mit dem Thema "Leib und Seele"

Unser Essen wirkt sich auf unser körperliches und seelisches Wohl- und Missbefinden aus, unser Befinden wiederum auf unser Essverhalten. Oft wissen wir gar nicht mehr, wer eigentlich gerade Hunger hat: Körper oder Seele. Eine Antwort darauf erfordert genaueres Hinsehen und Hinhören. Sonja von Both, ganzheitliche Ernährungsberaterin, möchte den Seminarteilnehmern neben vielen wichtigen Informationen rund um das Essverhalten einen Wegweiser im "Urwald" der Ernährungstrends sowie Methoden der liebevollen Selbstwahrnehmung mit in den Alltag geben. Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. März, statt. Weiterführende Informationen und Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.hospiz-akademie.de oder werktags telefonisch unter 0951/9550722. red