Tagesseminar der Caritas

Ein Tagesseminar zum Thema "Marte Meo - Kommunikation, die ankommt" führt das Referat Fortbildung des Caritasverbands für die Erzdiözese Bamberg am Montag, 1., und Dienstag, 2. April, im Bistumshaus St. Otto in Bamberg durch. Das von Silke Radloff geleitete Seminar richtet sich an pädagogische Mitarbeiter in Kindertagesstätten. Die Teilnehmer werden in eine Methode eingeführt, die Kinder stark macht. Marte Meo lenkt den Blick der pädagogischen Kräfte auf die Stärken, Interessen und Spielideen der Kinder. Weitere Informationen sowie Anmeldung auf der Homepage www.caritas-bamberg.de. red