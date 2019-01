Tagesseminar "Alte Schriften lesen" im Fränkische Schweiz-Museum

Ob Kirchenbücher, Gerichtsakten oder Briefe von Vorfahren - Archivare und Schriftexperten können das flüssig lesen. Alle anderen müssen es Wort für Wort oder sogar Buchstabe für Buchstabe übersetzen. Ein Schriftenseminar dazu findet am Samstag, 23. Februar, im Fränkische Schweiz-Museum in Tüchersfeld statt.

Heute schlummert auf so manchem Dachboden noch eine Kiste mit alten Unterlagen aus der Zeit des Königreichs Bayern. Meist sind es handgeschriebene Urkunden, Baupläne oder einfach nur Briefwechsel. Die wenigsten können die Schrift auf den vergilbten Papieren entziffern. Das Museum möchte Abhilfe schaffen und bietet daher ein Tagesseminar "Alte Schriften lesen" an. Es findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr als Tageskurs statt. Die Veranstaltung richtet sich an blutige Anfänger wie auch Fortgeschrittene. Material wie Physikatsberichte, Kanzleischriften oder Kriegspost aus beiden Weltkriegen wird zur Verfügung gestellt. Die Kursteilnehmer werden von dem Historiker Andreas Leipold in Gruppen nach Schwierigkeitsgrad der Texte betreut.

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Maximal können 25 Personen teilnehmen. Mit dem Entziffern der einzelnen Buchstaben ist es beim Lesen alter deutscher Handschriften aber noch nicht getan. Um zu verstehen, wovon Urkunden oder Kirchenbucheinträge handeln, muss man alte Berufsbezeichnungen und längst vergessene Wörter kennen. Wer sechseinhalb halbwegs gleich aussehende Auf- und Abschwünge als "ene" entziffert, muss auch wissen, dass dies eine alte Bezeichnung für den Großvater ist. "Hilich" meint die Heirat, "Arpacht" die Erbpacht, "Heimfall" das Erbrecht des Staates und "Handstreich" eine Verlobung.

Interessierte werden gebeten, sich verbindlich anzumelden. Informationen gibt es auf www.fsmt.de. Mitarbeiter des Museums beantworten telefonisch unter 09242/7417090 oder per E-Mail an info@fsmt.de weitere Fragen. red