Tagesradtour nach Schederndorf

Der ADFC Obermain lädt alle Interessierte am Sonntag, 7. Juli, zu einer Radtour nach Schederndorf ein. Die Tour führt zunächst über Weismain Richtung Fränkische Schweiz und dann mit einem steileren Anstieg hinauf auf die Höhen des Fränkischen Juras. Es folgt eine lange Abfahrt durch den Köttler Grund. Vorbei an der Weihersmühle führt die Tour durch das Kleinziegenfelder Tal nach Stadelhofen und zur Brauerei nach Schederndorf. Über Scheßlitz und Ebensfeld wird die Rückfahrt zum Ausgangspunkt angetreten. Rückfahrt mit der Bahn ab Ebensfeld ist möglich. Die Tour ist 100 Kilometer lang, für geübte Tourenradler und E-Bike-Fahrer geeignet. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Lichtenfels. Info und Tourenleitung Thomas Rehm, Telefon 09574/652651. red