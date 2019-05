Tagespflegeeinrichtung wird im Hebst eröffnet

In der Heldburger Straße entsteht eine Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen. Bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Montag gab es dazu Informationen auf Nachfrage von Christoph Herold (CSU). So sagte Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD), dass die für Bad Rodach so wichtige Einrichtung ursprünglich im Frühjahr dieses Jahres ihre Pforten öffnen wollte, der Betreiber, die Diakonie Coburg, den Eröffnungstermin aber auf Herbst 2019 verschoben habe. mr