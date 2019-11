Tagesmutter werden

Die Jugendämter von Stadt- und Landkreis Bamberg bieten in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) im Jahr 2020 wieder einen kostenlosen Qualifizierungskurs für Frauen und Männer an, die Tagesmutter oder Tagesvater werden möchten. Tagespflege ist eine familienähnliche Betreuungsform und wird vor allem für Kinder unter drei Jahren in Anspruch genommen. Dieser Qualifizierungskurs umfasst 160 Stunden und beginnt am 11. Januar. Die Schulungen finden hauptsächlich samstags von 9 bis 16.15 Uhr statt und werden in der Geschäftsstelle des SKF Bamberg in der Schwarzenbergstraße 8 abgehalten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Weitere Infos bei Christian Schmitt, Landratsamt Bamberg, Telefon 0951/85-530, christian.schmitt @lra-ba.bayern.de. red