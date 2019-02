Tageslehrfahrt nach Wertheim

Die Landfrauen im BBV-Bildungswerk Unterfranken bieten am Montag, 3. Juni, eine Tagesfahrt nach Wertheim am Main an. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch bei Alfi Isoliergeräte sowie eine Stadtführung. Anmeldungen nehmen Meta Pfennig, Tel.: 09766/720 und Silvia Mohr, Tel.: 09766/548 in Großwenkheim, Ursula Fiedler, Tel.: 09766/742 in Kleinwenkheim und Martina Appel, Tel.: 09766/1331 baldmöglichst entgegen. sek