Tageslehrfahrt nach Wertheim am Main

Die Landfrauen aus Ebenhausen fahren am Montag, 20. Mai, mit dem Bus nach Wertheim zur Firma Alfi Isoliergefäße. Mittags wird im Hotel "Schwan" eingekehrt, danach ist eine Stadtführung vorgesehen. Außerdem steht noch eine Führung in der Wallfahrtskirche "Maria im Grünen Tal" in Retzbach im Programm. Anmeldungen nimmt Irmgard Hilbert (Tel.: 09725/9926) bis spätestens kommenden Dienstag, 12. März, entgegen. sek