Der Bayerische Bauernverband organisiert am Donnerstag, 24. Mai, eine Tageslehrfahrt in die Nougat-Stadt Schmalkalden. Die Teilnehmer besichtigen zunächst eine Pfannenfabrik in Fischbach. Anschließend geht es weiter nach Schmalkalden, wo nach dem Mittagessen ein Einblick in die Herstellung, Verzierung und Verpackung von Schokoladen- und Nougatartikeln auf dem Programm steht. Danach ist noch eine Altstadtführung vorgesehen. Anmeldungen sind möglich für Großwenkheim bei Meta Pfennig, Tel.: 09766/720, und Silvia Mohr, Tel.: 09766/548, für Kleinwenkheim bei Ursula Fiedler, Tel.: 09766/742 und für Seubrigshausen bei Martina Appel, Tel.: 09766/1331. sek