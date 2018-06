Tagesfahrten des OGV Buckenhofen

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Buckenhofen fährt am Donnerstag, 12. Juli, nach Rothenburg o.d. Tauber mit Besuch des Lotus-Gartens und Besichtigung der Keramik-Manufaktur. Außerdem wird die Wehrkirche in Detwang besucht. Weiter führt am Donnerstag, 9. August, eine Fahrt nach Würzburg zur Landesgartenschau. Anmeldung bei Christof Libera unter Telefon 09191/32154. red