Tagesfahrt zur Luisenburg

Am Sonntag, 28. Juli, unternimmt der Bürgerservice der Stadt eine Theaterfahrt nach Wunsiedel zur Luisenburg. Auf dem Programm steht das Schauspiel "Die Päpstin". Bis heute ist sie Geheimnis und Legende, die einzige Frau, die jemals auf dem Thron Petri in Rom als Päpstin residiert haben soll: Johanna von Ingelheim. Die Geschichte der Päpstin ist bis heute umstritten, aber ein großer historischer Stoff. Der Beginn ist um 15 Uhr. Auf der Rückfahrt ist eine Abendeinkehr im "Fichtelgebirgshof" in Himmelkron vorgesehen. Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen werden vom Bürgerservice persönlich oder telefonisch unter 09571/795-0 oder 795-187 entgegengenommen. red