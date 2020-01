Am Sonntag, 22. März, unternimmt die Volkshochschule eine Tagesfahrt zum Bach-Festival nach Thüringen. Erstes Ziel am Vormittag ist Gotha. Hier startet die Gruppe zu einer Orgeltour, bei der die Stadtorgeln von Gotha vorgestellt werden. Geplant ist, dass drei bis vier Instrumente zu hören sein werden. Gegen 16 Uhr ist dann die Gruppe in Arnstadt, wo um 17 Uhr in der Bachkirche ein Konzert beginnt. Dieses Konzert mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler bildet den Abschluss des Bach-Festivals in Arnstadt. Ludwig Güttler ist einer der führenden Trompeter in Deutschland und auch dadurch berühmt geworden, dass er einer der Ersten war, der sich für den Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden eingesetzt hat. Die Fahrt wird durchgeführt und begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels, Telefonnummer 09571/88835 oder E-Mail sr-reisen@web.de. red