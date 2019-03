Die Landfrauen aus Thundorf, Rothhausen, Theinfeld, Weichtungen, Maßbach und Althausen unternehmen am Montag, 13. Mai, eine Tagesfahrt nach Wertheim. Auf dem Programm stehen der Besuch der Alfi GmbH (Unternehmen für Isoliergefäße), eine Stadtführung sowie eine Führung mit Vortrag in der Wallfahrtskirche "Maria im grünen Tal" in Retzbach. Anmelden können sich Interessierte ab sofort bei Ruth Kaufmann (Tel.: 09724/7847) für Thundorf, Theinfeld und Maßbach, bei Helene Lenhart (Tel.: 09735/ 668 für Weichtungen, bei Martina Mildner (Tel.: 09724/ 906 84 44) für Rothhausen und bei Helene Bieberich (Tel.: 09733/6621) für Althausen. sek