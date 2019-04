Tagesfahrt nach Roth und ins Schloss Ratibor

Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) fahren die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und die Senioren von St. Anna Forchheim mit dem Bus nach Roth, Schloss Ratibor. Das Schloss Ratibor besticht durch den Prunksaal im Stil italienischer Spätrenaissance und des Frühbarocks. Ein Rundgang durch die Altstadt und die Führung in den Räumlichkeiten gewähren einen Einblick in die Stadtgeschichte. Termin ist am Sonntag, 5. Mai. Abfahrt ist in der Hans-Sachs-Straße, Nähe St. Anna, um 13 Uhr. Zur Abendeinkehr ist in den Brennereistuben in Wilhelmsdorf reserviert. Interessierte können sich noch bis Mittwoch, 24. April, bei Familie Tasler unter Telefon 09191/89665 oder bei Franz Raab unter Telefon 09191/64958 anmelden. red