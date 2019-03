Tagesfahrt nach Gößweinstein

Die BSW-Außenstelle Frankenwald fährt am Mittwoch, 5. Juni, nach Gößweinstein mit Besuch bzw. Führung in der Basilika sowie des Genusshofes "Pingold". Eine Einladung ergeht an alle Förderer mit Partner. Um Anmeldung bis 31. März in der Beratungsstelle Kronach, Adolf-Kolping Straße 7, Telefonnummer 09261/53655, wird gebeten. red