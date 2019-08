Der VdK-Ortsverband Steinwiesen unternimmt am Samstag, 21. September, eine Tagesfahrt in die thüringische Hauptstadt Erfurt. Auf dem Programm steht unter anderem eine Stadtführung mit der historischen Straßenbahn. Abfahrt in Steinwiesen ist um 8 Uhr. An dieser Fahrt können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Interessenten werden gebeten, sich bis Sonntag, 1. September, zu melden bei Reinhard Beiergrößlein, Telefon 09262/1348, oder Georg Porzel, 09262/1774. red