Tagesfahrt nach Cadolzburg

Mitten in Franken, im Landkreis Fürth, liegt der traditionsreiche Markt Cadolzburg. Schon der Name weist auf das Aushängeschild des Marktes hin: der mächtigen "Cadolzburg". Die Besichtigung dieser Burg, die erst seit kurzer Zeit für Besucher geöffnet ist, wird Ziel der Tagesfahrt des Bürgerservice der Stadt Lichtenfels am Mittwoch, 16. Oktober, sein. Nach der Burgführung ist das Mittagessen vorgesehen. Am Nachmittag schließt sich ein geführter Rundgang durch die historische Marktgemeinde Roßtal an. Anmeldungen werden noch bis Montag, 16. September, vom Bürgerservice entgegengenommen. red