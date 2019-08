Tagesfahrt nach Bärnau in die Oberpfalz

Die nächste Tagesfahrt des Bürgerservice der Stadt Lichtenfels findet am Mittwoch, 11. September, statt und führt in die Oberpfalz nach Bärnau, direkt an der tschechischen Grenze gelegen. Vor allem als Knopfstadt machte sich Bärnau in der ganzen Welt einen Namen, und über 100 Jahre prägte die Knopfindustrie den Ort. In Bärnau wird das Deutsche Knopfmuseum besucht, in dem es viel Interessantes und Kurioses über diesen Alltagsgegenstand zu entdecken gibt. Danach geht es in den Gasthof "Zur Post" zum Mittagessen.

Und nach dem Mittagessen lädt der Geschichtspark Bärnau-Tachov, ein besonderes archäologisches Freilandmuseum, zu einer Zeitreise in das mittelalterliche Leben des 9. bis 13. Jahrhunderts ein. Eine Einkehr im Museumslokal "Brotzeit" ist vorgesehen, bevor die Heimreise angetreten wird. Anmeldungen werden vom Bürgerservice der Stadt Lichtenfels ab sofort entgegengenommen. red