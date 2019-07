Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg unternehmen am Mittwoch, 24. Juli, eine Tagesfahrt ins Grabfeld zur Saale-quelle und zum Bayernturm in Zimmerau. Nach dem Mittagessen ist eine Besichtigung von Schloss Sternberg geplant. Anschließend steht eine Wanderung von Eyershausen zur Wallfahrtskirche in Ipthausen und Bad Königshofen auf dem Programm. Eine Anmeldung für die Fahrt ist erforderlich. Wanderführer ist Herbert Klabouch. Abfahrt um 10 Uhr am Bleichrasen. sek