Tagesfahrt in die Residenzstadt Zeitz

Die nächste Tagesfahrt des Bürgerservice der Stadt findet am Mittwoch, 18. März, statt und führt in die Dom- und Residenzstadt Zeitz, im Süden von Sachsen-Anhalt an der Straße der Romanik gelegen. Zeitz bietet etliche Sehenswürdigkeiten. In prachtvollen Räumen des Schlosses Moritzburg wird die Zeitzer Stiftsbibliothek besucht, die zu den ältesten und bedeutendsten Büchersammlungen in Sachsen-Anhalt gehört. Ein Besuch des Doms "Peter und Paul", der auf dem Schlossgelände steht, schließt sich an. Nach dem Mittagessen in der Schlossgaststätte geht es mit dem Bus in die "Oberstadt" zu einer Führung im sehenswerten Rathaus von Zeitz. Bei einem Spaziergang zum Café am Neumarkt wird noch kurz die sehenswerte Michaeliskirche besucht. Anmeldungen werden vom Bürgerservice der Stadt Lichtenfels entgegengenommen. red