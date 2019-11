Tagesfahrt in den Bayerischen Landtag

Der Forchheimer FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber organisiert am Donnerstag, 5. Dezember, eine Tagesfahrt nach München in den Bayerischen Landtag. Die Busreise startet von Forchheim und ist kostenfrei. Auf dem Programm stehen die Teilnahme an einer Plenarsitzung, ein Videovortrag über den Landtag, Diskussion mit dem Abgeordneten, eine Führung durch das Maximilianeum und die Möglichkeit, den Münchner Christkindlmarkt zu besuchen. Auch ein Mittagessen in der Landtagsgaststätte ist inklusive. Interessierte melden sich bis spätestens Donnerstag, 28. November, im Abgeordnetenbüro per E-Mail an sebastian.koerber@fdpltby.de oder telefonisch unter 09191/616345. red