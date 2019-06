Die Tagesfahrt des Frauenbundes nach Fulda findet am Mittwoch, 26. Juni, statt. Dabei wird das Musical "Die Päpstin" besucht. Hingewiesen wird darauf, dass das Musical im Stadttheater stattfindet. Die Abfahrt ist um 7.40 Uhr an der Bushaltestelle in der Schwabenstraße, um 7.50 Uhr am Schützenplatz und um 8 Uhr an der Kirche "Heilige Familie". Gegen 18 Uhr ist die Heimfahrt geplant. red