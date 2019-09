Am Samstag, 7. September, findet die Tagesfahrt der Kameradschaft Wittelsbacher Forchheim statt. Folgende Abfahrtszeiten sind vorgesehen: 10.10 Uhr Café Schmitt (am Paradeplatz), 10.20 Uhr Trafohaus Lichteneiche; 10.30 Uhr Bäckerei Beck/Kantstraße. Die Verantwortlichen bitten alle Mitfahrer darum, pünktlich an den Haltestellen zu sein, damit es zu keinen großen Verzögerungen kommt. red